惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市某外送平台遭員工指控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，勞工局今上午派員會同警方前往勞檢稽核，因現場及戶籍地均大門深鎖，無法進一步查訪，後續將持續追蹤，以捍衛勞工權益。

這家外送業者成立於民國105年3月，勞工局表示，初步調查，已有10多名員工受害，指控業者薪資未全額給付，同時也未退還制服費押金，進一步調查，業者也未幫員工辦理勞保，作法相當惡劣。

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勞工局中午發佈新聞稿表示，這家外送平台近期因持續積欠工資惡性倒閉，提報歇業還徵人涉嫌騙取押金案，欠薪事項經該局於1今年3月29日調解成立，但雇主未依約給付工資，另於5月30日及9月30日第2次及第3次勞資爭議調解均未出席，調解不成立。

經查，該業者在勞工局在5月8日裁處未備置員工出勤紀錄（違反勞基法第30條第5項）裁處9萬元與未備置員工工資清冊（違反勞基法第23條第2項）裁處2萬元暨7月25日裁處規避檢查（違反勞基法第80條）裁處3萬元，計處14萬元。。