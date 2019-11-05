AI將取代人類工作？唐鳳：是部分工作內容高度自動化

2019-11-05 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



中正大學AI無人餐廳，由機器人負責送餐。圖／中央社 分享 facebook

國發會報告指出，未來台灣有46%工作機會會受人工智慧（AI）影響。行政院政委唐鳳今（5）日表示，工作有內容被高度自動化，與整個工作被AI取代是兩種不同論述，工作內容自動化，是羹業革命以來就持續發生的事情，且讓人可花更多時間在有創意的部分。

國發會昨在行政院科技會報中表示，未來10~15年，台灣將有46%工作機會會受AI影響，唐鳳今日與媒體茶敘，針對此議題進行回應。

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唐鳳表示，AI是輔助是的智慧，且該數據其實指的是有相當多工作內容會高度地被自動化，跟整個工作被AI取代是兩個不同的論述。

唐鳳表示，其實工作內容自動化，是從工業革命就開始不斷發生的，過去computer是指做算術的人，以前printer是列印的人，雖然現在computer跟printer都是機器了，不表示沒有人進行出版的工作，只是工作內較機械化的部分已完全由機器所取代。

唐鳳表示，在工作內容中，有必須進行職務流程再設計的工作，也就是當AI進入職場時，工作中有人類不太適合做、沒主觀成就感、任何人來做感覺都一樣，就是像工具人的部分。

唐鳳說，這部分當然可被自動化取代，但取代的是部分而非整份工作，整份工作當然還是繼續存在，但人可花更多時間在創意上。