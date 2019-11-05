世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場
2019-11-05 13:02
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
離岸風電國產化2020年起逐步進入收成期，世紀鋼（9958）為搶攻風電市場，與樺晟合資成立的樺晟世紀今（5）日將宣與丹麥發電風塔製造商Welcon合組公司「Welcon Taiwan」，鎖定國際風機組件市場大餅。
台灣衝刺離岸風電，距離2025年5.5GW總裝置容量，並推動國產化的政策目標，只剩下5年。世紀鋼配合政策，以每半年的速度，自2018年起至今先後與新光鋼、台新工業、樺晟電子合資成立3家子公司，發展本土離岸風電相關設備製造供應鏈 。
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世紀鋼7月與樺晟合資成立的樺晟世紀，主要產品為海面上的風力發電風塔。樺晟世紀5日宣布與丹麥「Welcon Taiwan」，未來將以專業分工的模式，由Welcon Taiwan負責技術轉移與國際接單，樺晟世紀負責生產製造。
世紀鋼風電事業漸入佳境，昨也公告與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署69支水下基礎基樁合約，供應彰芳、西島2座離岸風場。
這是繼與CIP簽署165億元的水下套筒式基樁（Jacket）採購合約後，再拿下一城。不過，對於訂單金額、出貨具體時間，公司稱因有保密協議，不便對外透露，但法人估，出貨時程與Jacket同步，於明年下半年開始貢獻營收，上看百億元。
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