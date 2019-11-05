行政院：政府推動台商回台等政策 因應陸對台措施

2019-11-05 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



中國大陸再度公布對台26條措施，包括開放讓台企參與科技創新、共享經濟等。行政院今（5）日再度強調，此26條有13條是針對企業，要藉此手段吸引台商過去大陸，行政院一定會有所因應，且一直提出多項鼓勵台商回台投資的措施，卻被在野黨批評是政策買票，是邏輯錯亂。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）受訪表示，陸方在選前發布此措施，就是要干預台灣選舉，府院第一時間都有掌握與討論，且行政院各部會在經歷先前對台31條後，在這段期間都陸續針對企業推出各式各樣政策。

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Kolas表示，各界早已清楚陸方對台在經濟或社會溫水煮青蛙作法不會停止，行政院第一時間得知此事也並不感到意外，但並非因此好整以暇而無作為，除了國安系統與陸委會對此有所討論，行政院也一定會有所因應。

Kolas表示，其實先前對台31條產生的績效或對台灣的傷害，並未如在野黨所恐嚇的程度，經過這段時間，大家都理解到台灣體質要強，且不應把雞蛋放在同一個籃子，政府也因此推出相關措施，從觀光、產業、教育到修法都有。

Kolas指出，政府陸續推出多項措施，都是吸引台商盡快回台投資，且台灣是比大陸對企業更友善的投資環境，台灣經濟與體質也並非這麼弱，但近期推動的歡迎台商回台投資等作為，卻被在野黨批評是政策買票，此乃邏輯錯亂。

Kolas呼籲，政府並未停止相關作為，以吸引台商回台投資，並強化台灣體質，希望在此之際，台灣能夠不分藍綠，砲口一致對外，反制大陸對台灣的干預。