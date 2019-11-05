勞工好消息！被違法解僱 能以原職原薪打官司

2019-11-05 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



勞工以往若被雇主不當解僱或調動，常被迫在沒有工作及收入狀況下苦撐，但勞動事件法賊予勞工可恢復原職原薪的暫時狀態，其中規定，若在調解階段法官認為雇主涉及不當解僱或調動，可要求雇主恢復勞工原職原薪。

另外，若訴訟後判定勞工勝訴，必須恢復原職，但雇主無法履行（如公司已搬遷或原職務已有人取代），法官可要求雇主給予勞工補償金。

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跟雇主打官司，勞工除要奔波勞頓，最大困難也在資源無法與雇主抗衡。一般保全程序有假扣押、假處分及訂定暫時狀態處分，勞動事件法在調解及訴訟程序都適度增加勞工資源。

例如勞動事件法第49條規定，當勞工提起確認僱傭關係存在的訴訟時，如果法官認為雇主涉及不當解僱徎調動，勞工有較高機率可以勝訴，且雇主繼續僱用該員工也沒有大太困難時，可依照勞工提出的聲請，裁定雇主應繼續僱用該名員工並給付工資的「定暫時狀態處分」。

此外，若最後訴訟判決勞工勝訴，雇主應該回復勞工原職原薪，但由於訴訟時間已過一、二年，公司可能已搬遷或原職有人取代，則勞工可要求雇主給付解僱期間的補償金，補償金額由法官視個案決定。