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沈榮津看惠台26條：只是「口惠」、「利中」

2019-11-05 12:21經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對中共國台辦4日發布新惠台「26條」，經濟部沈榮津今（5）日表示，這是「口惠」而「實不會」，廠商和企業也都知道，這是利中，不是對台灣有利。

沈榮津表示，其實廠商和企業都很清楚，過去的惠台措施，不少廠商和企業的資金、技術、人才都落空，現在許多廠商和企業也都知道怎麼來提高警覺。

沈榮津國台辦經濟部

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