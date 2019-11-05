沈榮津看惠台26條：只是「口惠」、「利中」

2019-11-05 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



針對中共國台辦4日發布新惠台「26條」，經濟部長沈榮津今（5）日表示，這是「口惠」而「實不會」，廠商和企業也都知道，這是利中，不是對台灣有利。

沈榮津表示，其實廠商和企業都很清楚，過去的惠台措施，不少廠商和企業的資金、技術、人才都落空，現在許多廠商和企業也都知道怎麼來提高警覺。