行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



圖富邦金／提供 分享 facebook 法務部行政執行署今天舉辦執行績效突破5500億元「再攀高峰」成果分享會，行政執行署署長林慶宗致詞時表示，行政執行署是公法上金錢給付義務強制執行的專責機關，會在前人的努力基礎下，繼續締造執行績效。

法務部長蔡清祥說，行政執行署人力不足，但業務績效卓著，並持續關懷弱勢，「從一個令人討厭的機關受到民眾的肯定」；行政執行官對施用三、四級毒品者追繳行政罰鍰及追徵酒駕罰鍰，也是在配合政府反毒、酒駕零容忍政策，他期許同仁們勇於任事，締造更亮眼的成績。

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受邀觀禮的行政院政務委員羅秉成說，行政執行署近年來面臨新收小額案件遽增及人力不足等困境，仍努力締造優異的績效，並善用科技化、電子化的創新作為，他代表行政院對行政執行署表示肯定，也期勉同仁懷抱熱忱與奉獻精神，再創行政執行機關新價值。

行政執行署表示，執行署及各分署不斷強化執行技巧與便民服務，除日前與交通部高速公路局合作推出欠繳ETC通行費執行案件可在超商繳款的便民措施，更集中有限人力執行滯欠大戶。

行政執行署今天公布2001年1月至2019年8月為止行政執行徵起前10大義務人，前3名分別是：台北富邦商銀的15億8762萬6241元，個人戶林姓婦人的13億9142萬1218元，以及已故「青果大王」陳查某後代欠繳的遺產稅及贈與稅10億7485萬3998元。