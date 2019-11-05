美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%
2019-11-05 10:43
經濟日報 記者周克威
／即時報導
美中貿易關係利多頻傳，包含美國商務部長羅斯亦發表樂觀談話，投資人避險需求降溫，引導成熟國家公債殖利率同步走揚。昨（4）日終場10年期美債殖利率上漲6.7bps至1.7770%，殖利率曲線趨於陡峭；10年期德債則上漲3.2bps至-0.351%。
國內大型券商研究單位指出，未來三天美國財政部將發行3、10、30年期公債，總計840 億美元，企業債發行則預估達250~300億美元，短線籌碼增多，將增添殖利率反彈的壓力。
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另一方面，本周焦點擺在兩位具有FOMC會議投票權的聯準會官員談話，特別是聯準會三度降息後，立場轉趨觀望，觀察具投票權官員釋放的訊號，若與上周聯準會立場一致，將有助緩和美債殖利率下滑的壓力，預期本周美債殖利率將止跌反彈，朝整理區間的上緣1.85%靠攏。
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