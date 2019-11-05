我國發明專利申請件數連三年成長 半導體領域居首
根據經濟部統計處今（5）日公布的最新資料顯示，我國發明專利申請件數連續三年成長，而發明專利則以布局「半導體」領域居首，「運算科技」次之。
經濟部統計處指出，我國專利新申請案件數於2012年創下85,074件的歷史高峰，其後連續四年衰退，2017年小幅回升，2018年再度回落，但仍維持7萬3,000件以上，今年1~9月申請54,511件，年增1.7%，其中以發明案件35,036件最多，占64.3%，年増2.4%，連續三年成長。
不過，我國發明專利申請案件以外國申請人為主，占比逾六成，本國申請人僅占將近四成。
2019年1~9月外國申請人國籍以日本居首，約占二成八，其次為美國，占比約一成三，但占比有下降之趨勢，中國大陸排名第三，占比逐年上升。
此外，資料還顯示，我國受理的發明專利申請件數以「半導體」、「運算科技」領域最多，2018年申請均逾4000件，分別占總申請量的11.1%及9.8%，「電子機械能源裝置」占6.5%，排名第三，均為我國製造業的優勢領域。
若再就申請人國別觀察，本國人申請前三大技術領域依序為「運算科技」、「半導體」及「電子機械能源裝置」；外國申請人中，日本及南韓在我國申請最多領域均為「半導體」，美國為「數位通訊」、「半導體」，中國大陸則以「運算科技」最多。
此外，由世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）受理的發明專利申請情形，也可看出各國專利布局領域及研究發展方向。
經濟部統計處指出，2018年全球在WIPO發明專利總申請量的前三大技術領域依序為「數位通訊」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」，而在我國居首的「半導體」領域，在WIPO則排名第10，顯示申請人在我國及WIPO的專利布局領域確有不同。
由申請國別觀察，2018年依序為美國（占22.2%）、中國大陸（占21.1%）、日本（占19.6%），其中美國以布局「運算科技」、「醫療技術」及「數位通訊」為主，中國大陸依序為「數位通訊」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」，日本則為「電子機械能源裝置」、「運輸」及「運算科技」，顯示美、中、日三國均在「運算科技」領域積極布局，而在「數位通訊」布局較積極者則為中國大陸與南韓。
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