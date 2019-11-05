一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



歷史又來到重要轉折點，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文說，美中已從夥伴關係轉為敵對，台灣和日本則轉變為夥伴關係，台灣正在轉折的大運上，可惜大多數人看不出來。

謝金河回顧歷史指1960年美國總統艾森豪的亞洲行訪問台灣、日本，美國亞太戰略布局讓台灣和日本成為美國在亞太最重要戰略夥伴關係。後來美國排除萬難，安排日本加入GATT，日本經濟快速崛起。

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他說，不過到了80年代，日本慢慢從與美國的夥伴關係變成敵對關係。雷根時代，蘇聯與美國冷戰，在美國總統尼克森，季辛吉舖路下，中國成為美國的幫手；80年代起，中國成為美國的夥伴關係。美國努力拉抬中國經濟，2001年美國拉中國加入世界貿易組織（WTO），從此中國踩著全球化大步，搖身變成經濟大國。

謝金河指出，這個重大轉折導致日本深陷泡沫經濟泥沼，進入失落的30年，台灣也加速邊緣化，台灣的人流，物流，金流全速往中國流。