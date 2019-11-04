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張銘斌：陸邀台投資5G 想把台灣拖下水

2019-11-04 20:05經濟日報 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（4）日發表三點聲明，首先定調陸對台26條「名為惠台、實則利中」。第二、台商赴陸投資的業別，維持既有投資審查規範，不受對岸政策影響。第三、若涉及關鍵技術投資，經濟部將嚴格把關。投審會執秘張銘斌指出，5G是美中紛爭的關鍵技術，陸此時邀台投資5G，是想把台灣拖下水。

經濟部研發會表示，中國大陸發布「對台26條」，此舉是延續去年31條政策，名為惠台、實則利中，主要都是概略性的措施，目的在於引進台灣的技術、資本與人才。

有關台商可以赴陸投資的業別，經濟部投審會均會依照既有的規範審查，不論中共提供開放或限制的政策，經濟部都不會改變既有規範。若涉及5G關鍵技術投資，有技術移轉或流失的疑慮，經濟部會審慎評估、嚴格把關。

張銘斌表示，5G是技術名詞並非產業名稱，本質上屬於電信業，而大陸的電信業為國有壟斷，連美國都打不進市場了，台商不太可能赴陸經營電信業。

此外， 5G是當前美中貿易紛爭的核心，美國也召集全球抵制華為，而大陸卻在此時邀請台商參與5G研發，表面上惠台，但恐怕是想把台灣拖下水。

至於航空業，張銘斌說，航空業相對沒有技術移轉的風險，不過大陸的航空公司也多為國有企業，且我國主要華航長榮已有兩岸對飛航線。除非未來對岸要開放內陸航點給我國業者擴點，投審會會進一步研究相關資料，若是基於對台商有利的投資，擴點經營大致沒有問題。

經濟部5G台商

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