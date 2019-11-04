AI與數位經濟興起 這些職業可能被取代

2019-11-04 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院長蘇貞昌今（4）日首度召開科技會報。國發會報告指出，因人工智慧（AI）等產業興起與數位轉型，可能造成會計、祕書、組裝工人、客服、電話行銷、貨車司機、仲介等職業被取代，但也將產生AI與機器學習專家、資安分析師、電商與社群媒體專家等新興職業。國發會也表示，直到2030年，我國數位轉型人力需求缺口，將達8.3萬人。

本次會報議程中，包含行政院科技會報辦公室的「產業創新方案階段成果」報告案、國發會「數位經濟及AI對社會影響與因應策略」報告案，以及教育部「AI及新興科技數位人才培育成果」討論案，主題都圍繞在AI產業及其興起。

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國發會報告，乃回應台積電創辦人張忠謀等人於上次科技會報上的提醒，包含數位經濟不只帶來貢獻，也帶來失業、貧富不均問題，要解決這些問題，教育很重要，年輕人要養成終身學習習慣 ，建議政府訓練AI人才供民間企業用。

國發會指出，AI的興起，在勞動面將產生科技性失業與貧富差距問題，在教育面則為學習落差的影響，在公共參與上，則有社會信任的影響。國發會表示，在未來10到10年，科技性失業可能影響我國工作機會，高達46％。

國發會指出，科技的進步雖會影響部分工作機會，但長期將創造更多就業機會，根據麥肯錫的評估，2016年至2030年，自動化將影響全球工作數達1.6億到4.9億。到2030年，我國數位轉型人力需求缺口，將達到8.3萬人。

國發會分析，因應數位科技的發展，到2022年，新興工作包括有AI與機器學習專家、資安分析師、電商與社群媒體專家等；可被取代的工作，則包含會計、祕書、組裝工人、客服、電話行銷、 貨車司機、仲介等 ；穩定的工作，則有管理階層、軟體開發、 銷售人員、業務代表等 。

國發會指出，在勞動面，政府現行因應政策，包含協助員工因應轉型、培育數位科技人才、強化勞動保障、提升國內薪資 、優化所得稅制 ，例如因平台經濟及零工經濟興起，非典型勞動增加，勞動課題日益重要 。

在教育面，現行因應政策包含多元教育模式、提升教師數位教學能力、整備智慧化校園以及12年國教課綱新增科技領域；在公共參與面的社會信任部分，因應策略包含《一般資料保護規範》（GDPR）的適足性認定、提升數位素養、規範假訊息法制及處理機制。

國發會指出，數位轉型勢在必行，未來須以「數位驅動成長與福 祉」做為戰略布局。第一，台灣應朝全球化、數位化、智慧化發展；第二，因應數位轉型帶來的社會不平等與新挑戰；第三，加強培養國民「有系統、有計劃、有規律」的終身學習習慣；第四，完善數據保護法至，推動數據自由流通。