學貸議題正夯 行政院：關心青年學子 一直在做
行政院今（4）日表示，針對近日外界討論的政府提供青年學子學貸等議題，關心青年學子，行政院一直在做，為協助大專院校弱勢學生就學，政府陸續調降就學貸款利率、放寬緩繳本息門檻、推動只繳息不還本等措施，其中降低學貸利率，受惠人數高達90萬人、每年減輕新台幣13.62億元利息。
行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）指出，蔡總統上任後，相當關心減輕青年學子的負擔，並即2016年8月調整就學貸款利率基準，大幅降低貸款利率，一般學生負擔的學貸利率由1.62%降至1.15%，有近90萬人受惠，每年減輕負擔達13.62億元，反觀，馬英九前總統時期從未調整就學貸款利率基準。
Kolas表示，自2018年9月1日起，政府為降低剛出社會、所得正在起步的青年還款負擔，進一步推動「放寬緩繳本息門檻」及「只繳息不還本」等措施。「放寬緩繳本息門檻」是由青年提出申請，每次一年，最多可申請四次，門檻也由未達3萬元，調整為未達3.5萬元。
Kolas說明，在緩繳本息期間，不僅無需償還本金，更不用負擔利息，利息由政府幫忙支付，再搭配「只繳息不還本」措施，由政府提供15.4億元補助額度，有將近50萬名以上，正在償還就學貸款的青年可申請，進一步受益。
Kolas強調，政策重點，在於青年學貸還款時負擔較重的貸款本金，提供較長的延緩期限，減輕負擔，讓青年學子畢業出社會時，可以站穩第一步。另，為協助經濟上需要的青年學子，行政院要求教育部積極掌握學貸申請及還款狀況，降低青年學貸還款負擔，隨時盤點隨時檢討相關政策。
Kolas也表示，在弱勢助學方面，政府提供學雜費減免計補助23萬7,055人次，經費60.96億元；大專校院弱勢學生助學計畫助學金計補助6萬4,837人，經費17.21億元；就學貸款補助利息計47萬1,909人次、經費23.54億元；高等教育深耕計畫弱勢協助經費計8.43億元，總經費計110.14億元。另在弱勢學生校外租屋，也補貼每月補貼最高達1,800元；青年婚育家庭每月補貼租金最高5,000元。
Kolas指出，此外，基本工資時薪也從120元調高到158元；青年職訓補助10萬元，尋職、進修、就職也分別補助3萬到7萬元不等；失業勞工子女大學學費最高補助2萬8,800元；青年安心成家購屋貸款新增一段式機動利率1.68%；育兒補助月領2,500元，私幼補助每學期1.5萬元。
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