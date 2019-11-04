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科技會報聚焦AI 張忠謀、林百里等關切人才培育議題

2019-11-04 19:14經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（4）日召開任內首次科技會報，據轉述，國發會指出，因人工智慧（AI）產業興起，到2030年，相關人才缺口將達8.3萬人。台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢等，則提醒政府應注意AI興起後對社會產生的影響，並重視人才培育，張忠謀更呼籲，政府應替中小企業思考如何因應此趨勢。

據轉述，本次會報三個報告或討論案都與AI相關，與會者討論也圍繞在未來AI產業興起後，未來20年到30年，相關產業的人力、教育訓練主題，與會的委員們，也提醒政府要有遠見、及早做準備，以因應未來變遷。

據轉述，國發會本次報告是回應張忠謀於前次會報中，提及有關AI興起可能帶來的衝擊，國發會指出，由於人口減少，AI產業是不可逆的趨勢，未來新科技可能帶來失業等衝擊、取代大量就業，但不必因此擔心，因為新科技也會產生新的工作需求，且數量會很龐大。

國發會報告指出，AI可能取代諸如秘書、客服、電話行銷、仲介、貨車司機、會計等職業，但也會因此出現資料科學家、大數據專家、資安分析師、電商與社群媒體專家等新興職業，國發會評估到2030年，為因應數位轉型，相關人才缺口將有8.3萬人。

國發會強調，本次報告非政府結論，而是希望藉此拋磚引玉，並預見未來20到30年可能會有哪些工作被取代，因此要從現在的教育系統開始轉型，勞動、教育部門也要朝此方向開始因應、投資，及早做好準備。

據轉述，張忠謀對政府注意到此議題表示可喜，並提醒也應注意AI可能帶來的失業、貧富差距等社會問題。他強調，此事不能只用數字看，如失去多少工作需補足多少工作可解決，這恐怕是過度簡化邏輯，因即將失去的工作與即將產生的工作，其勞動力與產業鏈分布可能在不同國家，應進一步探究。

張忠謀更提醒，為因應AI的發展，大企業必須自行在勞力的紓解與轉型等機制進行改變、面對，但因中小企業未必有大企業的因應能力，因此政府必須替中小企業思考，在AI快速發展下，中研院、資策會與教育部等，都須為此做好人才培育。

據轉述，林百里提醒，若台灣成為AI強國，未來的人力缺口，恐怕會大於國發會預估的8.3萬人，若人力缺口這麼多，政府應該思考要從何補足，因此人才的培育及教育相當重要。

據轉述，童子賢最後發言表示，耕耘機的到來，取代了體力上的粗活，而AI的到來，則取代了腦力上的粗活，若在制度上、責任上，為保障勞工工作權利，是否會因此創造許多沒生產力的工作型態、職務，也是否因此導致國家社會的生產力落後。

蘇揆今日召開科技會報，包括會報召集人蘇貞昌，副召集人政委吳政忠與科技部長陳良基、各部會代表委員有出席；外部委員包含張忠謀、童子賢、林百里、國策顧問何美玥、Google台灣董事總經理簡立峰等皆有出席，益安生醫董事長張有德因人在國外而請假。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，本次會報進行將近兩小時，議程包括由科技會報辦公室報告「產業創新方案階段成果」， 國發會報告「數位經濟及AI對社會影響與因應策略」之討論案，以及教育部報告「AI及新興科技數位人才培育成果」。

國發會張忠謀林百里

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