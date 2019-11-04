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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

明年老機車汰舊換新 最高補助5,000元

2019-11-04 18:07經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

環保署補助老舊機車汰舊換新，明年起補助對象將從二行程機車擴大到2007年6月30日前出廠的燃油機車，明年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助5,000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助3,000元。

環保署近日公告補助辦法草案，明、後年確定不再直接補助新購機車，僅補助「汰舊換新」，只要是2007年6月30日前出廠的燃油機車，就符合汰舊條件，換新必須購買電動機車或七期燃油機車，最高補助5,000元。

此外為鼓勵民眾及早汰舊換新，後年補助金額將遞減。後年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助3,000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助1,000元，補助額度皆分別較明年減少2,000元。

電動機車環保

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