親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

南韓情報機構透露 金正恩擬12月會川普

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

陸公布26條措施 總統府：名為惠台 實為鎖台

2019-11-04 17:59經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

中國大陸政府公布新的「26條措施」，總統府發言人丁允恭今（4）日表示，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應名為惠台，實為鎖台。他正言道，此「26條措施」，實際上是「一國兩制台灣方案」的行動方案，中國大陸意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。

丁允恭表示，無論是「31項」也好，「26項」也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

丁允恭表示，細究其措施內容，更可以發現其所謂惠台的矛盾不實。如一手號稱提供外館協助，一手卻打壓我國外交發展；又或是一邊宣稱歡迎運動員赴中參賽，另一邊卻在更重要的國際賽事打壓台灣。稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。

丁允恭也正告中國大陸政府，應停止對台灣的打壓、放棄「一國兩制台灣方案」的政治前提，如此方為兩岸發展正道，真正促進和平穩定，也對兩岸人民有真實助益。

一國兩制總統府發言人

相關新聞

中火減煤 台電：中部地區用電已不平衡

2019-11-04 14:34

查光棍節低報通關 顧立雄：信用卡交易資料送財部

2019-11-04 14:34

勞動事件法明年上路 9大突破護勞權

2019-11-04 14:34

有線電視爭議調處缺強制力 NCC將推仲裁制度

2019-11-04 14:15

市售筆電抽檢 20件受測品6件不合格

2019-11-04 13:16

陳耀祥：5G釋照 通過審查可以在12月時參與競標

2019-11-04 11:52

怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰

2019-11-04 11:16

中火減煤5年500萬噸 台電：中部地區用電已供需不平衡

2019-11-04 10:32

七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高

2019-11-04 09:22

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 09:04

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:41

2020經濟關鍵字 投票抽汽車

2019-11-04 00:22

擘劃大高雄產業藍圖 蔡總統打造南部科技廊道

2019-11-03 23:46

專家看本周指標／留意美元流動性

2019-11-03 22:50

名家觀點／要躋身前段班 站隊要站得巧才行

2019-11-03 22:40

印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48

學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低

2019-11-03 16:43

台灣168／前九月M1B、M2皆走高

2019-11-03 00:00

每周一勢／9月失業率3.8％ 微揚

2019-11-02 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

員工平均年紀 升至40.1歲

2019-11-02 23:00

工作年齡人口 50年內減半

2019-11-02 22:59
看更多

熱門文章

台積後市強 目標價外資喊到424

2019-11-03 23:17

亞太私募 台灣大可能參與

2019-11-03 23:56

鴻海威州廠釋單 台廠受惠

2019-11-03 23:53

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35

政院科技會報 張忠謀談AI威力

2019-11-03 23:47

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色

2019-11-03 23:55

5G競標 口袋深度是關鍵

2019-11-03 23:54

美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事

2019-11-04 10:51

印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48

李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈

2019-11-03 22:38

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑

2019-11-04 00:00

台積買綠電 挑戰10億度

2019-11-03 23:47

民間公司告華銀侵權 明日開庭

2019-11-04 14:26

七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高

2019-11-04 09:22

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

5G、AI加持 台積明年營收續看旺

2019-11-03 23:30

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電

2019-11-04 10:14

怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰

2019-11-04 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top