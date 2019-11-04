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貿協率團赴泰「印太商業論壇」促進台美及印太經貿合作

2019-11-04 17:47聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

東協峰會3日在曼谷開幕，4日召開由美國商會及泰國商會共同主辦的「印太商業論壇」是東協峰會重要的活動之一，有來自28國超過一千位政要及商業領袖出席。外貿協會董事長黃志芳美國在台協會(AIT)台北辦事處邀請率台灣代表團赴泰國曼谷參加。

貿協表示，本團特別於會議期間由美國在台協會台北辦事處長酈英傑陪同下，會見國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇(Keith Krach)、美國商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)及海外私人投資公司副署長David Bohigian等美國多位高階政策官員，亦於會中與美國及亞太區商界人士交流，探討與台灣在印太市場方面的合作。

今年的「印太商業合作論壇」聚焦探討擴大印太數位經濟發展、基礎建設、能源合作與市場商機等。美國商會自2018年起每年皆舉辦「印太商業合作論壇」，並邀集亞太區域商業及政界領袖出席，共同探討美國與區域夥伴之合作。黃志芳也利用與會期間充份與越南商工總會長武進祿等東協各國政經領袖及企業代表會晤交流。

本次代表團成員包括國內知名企業高階主管，如智邦科技共同創辦人黃安捷、中興工程顧問公司董事長陳伸賢、海外投資開發公司總經理鍾家富、大連化學工業副董黃河清、惇成企業董事長盧月純，以及 PC Home Thailand總經理蔡文雄。

與美方晤談時，黃志芳代表政府感謝美國商務部、國務院及國安會不久之前聯合致函美國五百大企業，鼓勵他們加強投資台灣。他指出，臺美產業供應鏈長期以來有緊密的合作關係，在當今貿易情勢下，臺商在新南向地區的布局，以及赴美投資生產也成為臺美供應鏈重組重要的一環。

黃志芳說，未來臺美產業合作更應從以往的採購與生產，升級、深化到共同研發與創新，不僅有助於臺灣產業的垂直轉型，也可善用台灣的資通訊產業優勢，將美國所掌握全球先進科技數位優勢延伸擴大到印太地區，我國新南向政策也可與美國印太戰略相互呼應，雙方攜手合作，共同創造此一地區的經濟榮景。

黃志芳與美國國務院次卿克拉奇、商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)及美國海外私人投資公司副署長David Bohigian於會談時，針對美台雙方經濟關係的發展及印太地區的合作交換意見並有很多建設性的對話，克拉奇次卿等均高度推崇台灣的民主與經濟成就，均認為是美國不可或缺的重要經濟夥伴，與會人士均樂見台美關係未來發展更為緊密。

臺灣也是亞太及美國投資夥伴的理想投資標的。為了促成更多臺美雙邊投資與貿易，外貿協會將成立「臺美經貿拓展辦公室」(Taiwan-U.S. Trade and Investment Networking Center)，並於美國在台協會支持之下，將以國際鏈結為平台擴大服務美台企業界，強化雙邊投資與貿易效果。

為了協助臺灣企業垂直轉型，貿協預計在明年投資美國，在美西設立展售中心(Marketing Center)，以「品牌創造、多元展售」的方式，帶領臺灣企業在美國當地連結行銷網路與合作夥伴。除此之外，貿協也參與美國的「人才循環大聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance, TCA)，以促成臺美雙邊研發人才的招募與培訓。

外貿協會董事長黃志芳率代表團與美國國務院次卿克拉奇會談。貿協提供
外貿協會董事長黃志芳率代表團與美國國務院次卿克拉奇會談。貿協提供
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外貿協會董事長黃志芳(右)與美國國務院主管經濟事務次卿克拉奇(左)會談雙方並交換...
外貿協會董事長黃志芳(右)與美國國務院主管經濟事務次卿克拉奇(左)會談雙方並交換台美經濟合作意見。貿協提供
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黃志芳美國在台協會國務院

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