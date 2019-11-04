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專家：美指積弱不振 人民幣穩中透強

2019-11-04 17:03經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋4日發表人民幣市場周評指出，美國供應管理協會（ISM）製造業指數連續三個月走弱，不僅落在50的榮枯線之下且亦差於市場預期，顯示經濟放緩的跡象未見消除；即便上周五（1日）非農就業數據強勁，仍舊無法抹去市場對於美國經濟的潛在隱憂，預估疲弱的美元指數將有助於人民幣匯率短期持穩。

上周市場屏息以待美國利率決策會議，最終降息1碼，但其會後聲明不如市場預期鷹派，促使美元指數續跌，支持人民幣小幅攀升，中間價升值逾兩個月新高。

另一方面，中美協議簽署未因亞太經濟合作會議（APEC）臨時取消而受阻，雙方仍表態將繼續保持通話，積極的協商態度提振人民幣多頭。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約115點，收在7.0396元，升值幅度0.16%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約269點，收在7.0385元，升值幅度0.38%。

另外，人行公告本周四將於香港地區再度發行人民幣離岸央票，金額合計人民幣300億元，預估對離岸人民幣短期匯價可形成一定支撐。

境內貨幣市場方面，在月末財政支出的挹注下，資金面轉趨寬裕，各主要回購利率明顯走低，即便當周有大量逆回購到期未續，仍無損利率下行的走勢。

而在公開市場方面，上周受制於財政支出增加，人行連續5日暫停逆回購交易，累計單周淨回籠5,900億元。

另外，市場期盼已久的定向中期借貸便利（TMLF）也未如預期開展，由此可見，9月創新高的消費者物價指數（CPI）某種程度上確實限制了貨幣政策的操作空間。

但如同先前所提，以核心CPI的角度來看，整體通脹下行趨勢未改，加上美國聯準會已明確降息，年內調降貸款市場報價利率（LPR）的機率仍在。

至於境外市場，利率走勢明顯不同調，境外CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）各主要期限利率持穩或微幅上揚，使得境內外利率再度倒掛，尤其本周又逢離岸央票發行，利率水準可望持續攀升。

(美聯社)
(美聯社)
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人民幣匯率降息

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