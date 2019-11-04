南市府解編500多公頃公共設施保留地 逾1萬名地主受惠
2019-11-04 17:03
經濟日報 記者吳秉鍇
／即時報導
落實土地正義政策，是臺南市長黃偉哲向市民承諾的重要政見，臺南市政府10月31日公告公開展覽全市17處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討，市長黃偉哲於今（4）日的記者會中親自對外說明，市府將透過專案通檢與定期通檢雙管齊下，解決私有公設保留地問題，預計解編約528公頃公共設施保留地，還地於民，將有超過1萬名地主受惠。
黃偉哲市長強調，基於社會的公平正義，政府徵用多年卻閒置的土地，本來就應該解編，還地於民，是給民眾一個合理的交代。
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黃偉哲市長進一步表示，公共設施保留地通盤檢討是蔡英文總統宣布要積極進行的中央政策，因此，為了實踐土地正義，還地於民，經歷非常審慎嚴密的行政流程，終於讓等待多年的民眾得到解套。市府在做通盤檢討後一次性的宣佈，並通知當事人，土地已經解編了，解編後的土地規劃，就交由地主自行決定。
黃偉哲市長說，到明年年中，還會做第二波的土地檢討解編宣佈；定期通盤檢討也會持續進行，期能做到公平正義，還地於民，創造土地利用價值，並讓政府財務負擔減低，市府團隊會加速行政流程與行政效率，儘快為民眾解套給予交代。
都市發展局指出，本次優先解編對象，以互補性替代性較高的公園綠地兒童遊樂場、因應少子化已無設校需求的學校用地、配合時代變遷無須保留的市場及機關用地等項目為主。
惟私有地如屬於具有系統性及公共通行功能如河川溝渠道路用地、早年已依獎勵投資或多目標辦法興闢完成公共設施用地、事業單位或相關法人團體所持有及因應其他政策需求專案辦理者，則暫不納入本次專案檢討範圍。
都發局強調，公共設施解編後依照內政部指導原則優先採取跨區公辦市地重劃方式開發，透過市地重劃共同負擔，可以興闢完成約125公頃公共設施，這些設施以道路、公園、兒童遊樂場及停車場用地為主；不僅可以解決地主長年土地使用受限問題，並經由市地重劃整體開發後，也可以改善市容景觀、提升社區環境品質與連外交通便利性，促進地區發展。
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