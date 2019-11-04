南市府解編500多公頃公共設施保留地 逾1萬名地主受惠

2019-11-04 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／即時報導



落實土地正義政策，是臺南市長黃偉哲向市民承諾的重要政見，臺南市政府10月31日公告公開展覽全市17處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討，市長黃偉哲於今（4）日的記者會中親自對外說明，市府將透過專案通檢與定期通檢雙管齊下，解決私有公設保留地問題，預計解編約528公頃公共設施保留地，還地於民，將有超過1萬名地主受惠。

黃偉哲市長強調，基於社會的公平正義，政府徵用多年卻閒置的土地，本來就應該解編，還地於民，是給民眾一個合理的交代。

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黃偉哲市長進一步表示，公共設施保留地通盤檢討是蔡英文總統宣布要積極進行的中央政策，因此，為了實踐土地正義，還地於民，經歷非常審慎嚴密的行政流程，終於讓等待多年的民眾得到解套。市府在做通盤檢討後一次性的宣佈，並通知當事人，土地已經解編了，解編後的土地規劃，就交由地主自行決定。

黃偉哲市長說，到明年年中，還會做第二波的土地檢討解編宣佈；定期通盤檢討也會持續進行，期能做到公平正義，還地於民，創造土地利用價值，並讓政府財務負擔減低，市府團隊會加速行政流程與行政效率，儘快為民眾解套給予交代。

都市發展局指出，本次優先解編對象，以互補性替代性較高的公園綠地兒童遊樂場、因應少子化已無設校需求的學校用地、配合時代變遷無須保留的市場及機關用地等項目為主。

惟私有地如屬於具有系統性及公共通行功能如河川溝渠道路用地、早年已依獎勵投資或多目標辦法興闢完成公共設施用地、事業單位或相關法人團體所持有及因應其他政策需求專案辦理者，則暫不納入本次專案檢討範圍。