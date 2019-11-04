照顧青年早就在做 蘇揆分享政策八字訣
2019-11-04 16:14
經濟日報 記者鄭鴻達
／即時報導
行政院長蘇貞昌今（4）日分享政府「早就在做」的「領、還、租、付、找、救、買、生」青年政策，包含提升基本時薪、晚還學貸本金、弱勢生租房補助等。蘇揆強調，要讓青年生活更好，政府方方面面都要顧到。
蘇揆在臉書分享表示，讓年輕人幸福更多、壓力更少，政府本來就有責任把整套都做好。他列舉從出社會前的學費、宿舍，到出社會租房子到找工作、生小孩到買房子，政府都做了完整全面的幫助，未來，政府也會繼續做得更好。
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蘇揆分享的青年政策圖片，包含「領薪水」為基本時薪年年升，從新台幣120元提升到158元；「還學貸」為晚點還學貸本金，晚繳本金最高九年；「租宿舍」為弱勢生租房補助，每月最高1,800元；「付房租」為幫年輕人出租金，每月最高5,000元。
「找工作」為求職青年要職訓，包括尋職獎勵3萬元、在職進修7萬元、先雇後訓4.5萬元，最高共可獲補助10萬元；「就失業」為失業子女不失學，大學學費最高補助2.8萬元；「買房子」為青年購屋貸款機動利率為1.68%；「生小孩」為育兒補助每月2,500元、私幼補助每學期15,000元。
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