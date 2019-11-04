中火空污、水污 台中立委要求4機組除役
2019-11-04 12:32
聯合報 記者黃寅
／即時報導
台中火力發電廠除了空污，日前又因排放水硼污染，被台中市政府處以6千萬元重罰。立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒上午前往台中電廠了解時，嚴厲要求2天然氣廠上線後4部燃煤機組應除役而非停役。
台電總經理鍾炳利指出，台灣是孤島，發電來源必須多源，以備不時之需，而且台中電廠才使用20多年，還正值壯年，台電也針對空污防治進行改善中。
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江啟臣指出，台灣用煤發電量超過4成，除了空污，也已不符世界潮流，4部燃煤機組除役有利於台灣的國際形象和加入國際社會。
沈智慧則質疑，台電不願讓燃煤機組除役，是擔心萬一2025非核家園無法達成時備用，難道又是要台中市民用肺發電？
對於多位民代也質疑目前台中電廠是否仍有污水排放？鍾炳利亦加以說明，表示目前完全內部循環並不排放，且年底過濾設備上線後，就不會有污水排放。
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