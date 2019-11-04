怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰

2019-11-04 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



勞權意識高漲，若雇主違反勞基法，勞工可依循管道檢舉，但不少雇主不諳法令、不懂一例一休等規範，甚至被稱為慣老闆，新北勞工局即日起開放事業單位申請法令遵循訪視，派員協助檢查有無違反勞動基準法情事，發現後不會開罰。

新北勞工局長陳瑞嘉說，新北中小企業較多，不曾參加法令宣導或未曾接受勞動檢查的事業單位不在少數，法令遵循訪視申請服務，就是讓事業單位了解勞基法相關規定，不必等到勞檢員上門檢查後，才知道觸法要面臨裁罰。

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勞工局說，法令遵循健檢服務，必須由事業單位自行提出申請，將會派專人到工作場所檢視相關資料是否符合勞動法令規範，此項服務已輔導為主，若發現有缺失不會開罰，但會要求事業單位應自行改善，若有複查也是輔導性質。

勞工局表示，不同行業、產業特性及作業型態，能適用的彈性工時制度也有所差異，除了提供申請單位自主檢視表及輔導資料，告知法令重點外，專人也會依據工作性質及企業需求，協助找出適法可行的工時安排。