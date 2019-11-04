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中火減煤5年500萬噸 台電：中部地區用電已供需不平衡

2019-11-04 10:32經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部次長曾文生今（4）日與立法院衛環委員會，一同考察「台中火力發電廠汙染防治情形與後續改善方式」，對此，台電表示，中火減媒預估5年可達500萬噸，等於減少100億度以上的發電量，但台中市近3年用電成長率居全國之冠，亟需跨區調度供應。

台電指出，近年來中火用煤量呈現大幅降低趨勢，103年為1839萬噸，107年已降為1597萬噸。今年在供電充裕的情況下，更採取全廠空汙季停機2部，非空汙季停機1部，再加上擴大降載及環保停機措施，全年用煤量將遠低於中市府核發登載於許可證上的1600萬噸，預估今年用煤量將較103年減少超過500萬噸。

台電表示，中火經大幅減煤，今年的發電量相較於103年，將減發超過100億度。但反觀台中市105、106、107年用電量成長率為台灣本島縣市之冠，如此消長，今年中部地區用電已出現「供需不平衡」的情況。

台電進一步指出，經統計，中部地區1~10月份約有81%時間，需依賴北部與南部透過輸電線路跨區輸送電力來支援。面臨未來台中市擴大招商，用電可能仍呈現大幅成長趨勢，台電願與中部地區合作加強節電，以減少跨區之電力輸送，讓中火減煤與減發電量能持續進行。

台電強調，減煤不應是喊價式的口號，而應綜合考量供電成長需求，循序漸進按部就班推行。為改善空品，台電也已投入超過412億元，改善機組空汙防制設備，並興建室內煤倉防止揚塵。

台電指出，未來仍持續透過短期降載減煤，中期環保改善，長期新增燃氣機組，並考量供電情勢，有計畫降低用煤量及排放。預計113年起，中火2部新建燃氣機組陸續上線啟用後，4部燃煤機組轉為備用，於春夏非空汙季期間、AQI小於100，且備轉容量率低於8%時才啟用，未來用煤量將因此更為降低，再輔以上述環保改善作為後，中火汙染物排放將減少六至七成。

同時，台電今日也再度為台中電廠放流水「硼」超標一事再度道歉。台電表示，12月前放流水不外排，目前已全力推動新廢水處理場計畫，新處理場預計年底完成，屆時放流水即可符合國家標準。

台中火力發電廠。本報資料照片
台中火力發電廠。本報資料照片
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台電空汙供電

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