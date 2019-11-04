七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高
根據內政部最新資料顯示，2018年台灣的離婚數高達5萬4,402對，離婚者的婚齡中位數為8.25年，其中又以年齡落在35至39歲的夫妻為最多，離婚對數為1萬532對，佔總對數約20%。對此，婚姻法律線上諮詢平台85010進一步針對服務過11,569位的民眾進行調查發現，離婚平均年齡37.7歲，也就是說約是38歲的人為離婚危機的高風險族群， 平均結婚年限則為9.3年。
此外，婚姻法律線上諮詢平台850101再進一步調查，發現夫妻離婚的主要原因是夫妻相處問題（41%）最為關鍵。而離婚時最容易遇到的爭議，則是子女的監護（40.15%）其次為財產分配（36.14 %）。另外，外遇問題而導致離婚的也佔15%，婆媳相處問題造成離婚的比例也有8%。
85010共同創辦人，同時也是法律暢銷書「一不小心就被吉」的作者雷皓明律師表示，在執業近10年的過程當中，看過太多人因為害怕或不懂法律而被困在婚姻的牢籠裡，可能是老公外遇的家庭主婦，或是天天擔心被家暴的外籍配偶。離婚對這些人來說不是結束，而是新生活的開始。
85010就曾接到一個案件，是一名外籍配偶被另一半家暴，不曉得如何蒐證申請保護令，想找專業律師諮詢，也沒有認識的又很怕負擔不起，更擔心孩子的監護權會因為自己外配的身份而直接判給對方？在崩潰又忐忑的時刻，許多人都會期待是否有人在第一時間能先替自己分析現況，提供客觀建議，而不是先談每小時多少諮詢費，真正體會到無助的自己當下只想知道下一步要怎麼走？
此外，85010還提供有「離婚預判服務」，有婚姻問題困擾者，僅需在85010平台上點選目前遇到的情況，就可以即時透過海量數據分析預測自己目前落在哪一個階段、到法院提出離婚申請的勝訴率，還能計算出自己可能爭取到的扶養費金額。
85010表示，民眾透過預判服務了解自己的情況後，即可直接透過線上Line 對話窗與真人律師一對一免費線上諮詢，待全盤的確認後才需要評估是否要進行委任律師。
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