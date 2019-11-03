印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



移工被剝削，政府卻漠視。3日，近百名移工聚集印尼經貿代表處前，上演日常被壓榨短劇，大聲疾呼要求政府納管仲介公司，以防止移工被剝削。據移工聯盟指出，外籍勞工在出國工作前，不但先會被收取法定的仲介費，私下面對仲介時，還得再支付一筆若不給就沒工作的「買工費」。

移工困境有誰知

3日位於內湖的印尼經貿辦事處前，大量外籍勞工聚集，並在現場上演一段短劇，劇中雇主劈頭大罵移工，移工受到不合理對待打電話給仲介公司訴苦時，卻得到嗤之以鼻的回覆。誇張的劇情其實天天都在移工的現實生活中上演，所有的苦卻只能要他們忍下。

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令人不解的是，印尼政府不願意將當地仲介納管，台灣政府也放任本地仲介繼續壓榨移工，是造成仲介機構與勞工權力失衡的主因。仲介機構碰到移工問題時常常置之不理，，而移工也因為語言不通，及提出申訴時屢屢碰壁，久而久之也對自身權益被忽視感到麻痺而放棄爭取。

買工費漲至10萬

移工沒有議價的能力，導致移工及仲介機構的權力完全偏向機構一方，外籍勞工來台灣工作前，不但要被當地仲介收取一筆確保有工作的「買工費」，來台後每個月也要被本地仲介機構抽佣。前筆費用雖然依法無據卻行之有年，近幾年金額更從6萬漲至10萬，後筆款項則是定期支付，卻沒得到仲介公司的保護。

台灣和印尼曾談過全面推動「政府對政府」直接聘僱的外籍勞工政策，但根據台灣的說法是印尼政府回絕了此協議，但移工聯盟提出質疑，韓國因為大量高科技產業需要技術人員，已經由韓國政府與印尼政府雙方簽訂「政府直接聘雇」的辦法，證明政府有心要簽署是做得到的。

最後移工聯盟強調，雖然照顧印尼移工是印尼政府的責任，但跨國的勞工輸出及輸入國政府都應該要共同面對問題，台灣政府需要將仲介納入法規管理，並落實機構對移工安全的正視及確保申訴管道的暢通，才能減少移工被剝削及逃跑的憾事發生。

3日，印尼籍勞工聚集印尼經貿辦事處前，大聲疾呼要求改善遭仲介剝削的情形。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook

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