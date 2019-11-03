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明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21聯合報 記者沈婉玉／即時報導

台灣中油公司今天宣布，自明天凌晨零時起各式汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

中油表示，本周國際原油呈現漲跌互現的震盪走勢，雖因美中兩國貿易談判進展樂觀帶動國際油價上漲，但受北半球秋季為用油需求淡季及美國商用原油庫存回升等因素影響，抑制油價漲勢。

調價指標7D3B週均價為每桶60.44美元，較前週60.24美元上漲0.20美元，新臺幣兌美元匯率升值0.081元，國內油價依公式計算漲幅為0.05%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油價格均不調整。

國際油價中油公司
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