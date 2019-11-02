蔡、賴初選後首度同台 向台南鄉親報告好消息

2019-11-02 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



蔡英文總統今（2）日南下台南市，在初選後首度與行政院前院長賴清德同台。蔡總統表示要和「台南朋友報告幾個好消息」，包含投審會已通過Google新台幣260億元的投資案、台積電在南科蓋新廠且投資破新台幣一兆元、南科準備規劃擴編迎接更多投資。

蔡總統今前往台南市多個行程，在黨內總統初選後，首度與賴清德同台，為賴清德的子弟兵、民進黨立委林俊憲站台，出席台林俊憲、蔡英文聯合競選總部成立，不過在活動現場，蔡總統仍未鬆口是否會「蔡賴配」。

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蔡總統在臉書表示，以前台南人要出外打拚，現在是外地人想來台南工作、生活，台南的機會越來越多，這一切的成績，都要歸功於中央和地方長期的努力，特別是歷任市長、立委、議員，以及每一位市民的付出。