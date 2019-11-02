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勞動基金分紅 每人2.8萬

2019-11-02 01:22經濟日報 記者林于蘅葉冠妤／台北報導

勞動部昨（1）日公布勞動基金投資績效，9月單月賺130.2億元，累計至9月底為止收益3,452.3億元，收益率8.68%，創歷年同期新高。其中，與勞工帳戶分紅有關的勞退新制基金，收益數1,948.2億元，平均每位勞工分紅可達2.8萬元，創勞退新制史上新高紀錄。

勞工保險局強調，新制勞退基金的年度運用收益，要以整年度計算，所以明年初才會底定今年整體的收益金額，再經由勞保局依照個別勞工退休金繳納日期、金額，計算出每名勞工對基金投資的貢獻度，明年3月才會將整體盈虧分配到勞工退休金專戶，且每名勞工分配到的收益金額不盡相同，重點是，勞工要到60歲退休或死亡時才能領回。

勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，因美中貿易談判朝正向發展，加上日韓也積極啟動貿易磋商、英國脫歐期限在英國國會立法延後等大環境因素，支撐9月全球股票市場微幅震盪上揚，在大環境趨於相對穩定下，大家已有因應作法，再加上第4季通常有耶誕訂單、企業結算等需求，預估收益數可望持續上漲，前景看好。

勞動部官員表示，長期以來，勞動基金依市場情勢動態調整投資布局，截至9月底，收益數達3,452.3億元，收益率8.68％，單月收益增長130.2億元。

根據統計，今年前九月勞退基金的各細項投資收益中，以舊制勞退基金的9.9%最高，職災保護專款的0.7%最低，各基金因屬性及法規不同，可投資標的及投資收益也各不相同；另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模3,567億元，收益269億元，收益率也達到8.40%。

攸關勞工帳戶分紅的勞退新制基金表現也不俗，前九月收益數1,948.2億元，收益率8.47%，依688萬餘提撥有效帳戶估算，平均每個帳戶可望分紅約2.8萬元，是勞退新制史上新高。

不過，台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，新制勞退基金收益數多少，都只是帳面上的數字，「現在賺的不算賺，虧的也不算虧」。

勞退基金勞工退休金
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