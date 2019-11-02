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M2目標區調整 擬下月討論

2019-11-02 02:35經濟日報 記者陳美君╱台北報導

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近30年來採行彈性的貨幣目標化機制將有大變革，央行擬將M2年成長目標區調整為兩~三年的中期監控區域(monitor range)，且考慮不再逐年設定M2成長目標區；券商主管解讀，這代表央行短期內沒有調整利率的計畫，在利率不動前提下，將從市場資金量著手調控；另外，若市場出現危機，央行將大量放錢因應，即使M2成長率暫時飆高，也沒有立即調整的壓力。

據了解，此案最快在下（12）月的理監事會議上討論，一旦通過，明年就會正式上路。

近幾年來，央行設定的M2目標區都在2.5~6.5%、很少調整，不過按照現在機制，央行在每年最後一次理監事會議上，都會宣布隔年的M2目標區，今年最後一場理監事會議，訂於12月19日召開。

券商主管說，假設央行研判，近幾年貼放利率都將維持不變，利率不動前提下，就會從資金數量著手，而央行目前有7.66兆元的央行定存單，這些定存單猶如台灣的資金大水庫，若遭遇黑天鵝事件，央行便可釋出大量資金因應危機，但如此一來，M2年增率便可能快速跳漲，一旦超過目標區，就容易引發外界「央行是否應緊縮貨幣」的想像。

若央行不再逐年設定M2目標區，那麼短期的M2年增率跳漲，便不再是央行需要「解釋」的情況。

看在市場人士眼中，央行這次的政策宣示代表，短期內沒有調整貼放利率的打算，「現在動利率動輒得咎啊，光看央行理事們的討論，台灣沒有負利率的本錢，像日本一樣維持30年的低利政策，對經濟也沒有顯著幫助」，不只利率不能降，目前也沒好到需要升息，因此，公開市場操作將成央行更為仰賴的貨幣政策工具。

央行定存
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