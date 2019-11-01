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勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

基金經理人：俄羅斯未來五年年化報酬率可達15%

2019-11-01 21:10經濟日報 記者張瀞文／即時報導

百達俄羅斯股票基金經理人班農(Christopher Bannon)指出，俄羅斯股市自2016年以來有很大的體質改革，財政紀律、股息配發上升、負債降低、盧布與油價脫鉤，目前現金股利率高達7%多，本益比只有六倍，預期未來五年年化報酬率可達15%。

班農指出，在2009-2015年之間，俄羅斯股市陷入價值陷阱階段，雖然獲利正成長，本益比從10倍降至5倍，但沒有自由現金流與股息配發，資本遭錯誤配置，公司治理不佳。2016年以來，這些因素都已改善，進入股利複利時期，朝向長期的正向變化。

班農指出，在財政上，近年來俄羅斯都能維持財政盈餘。只要油價超過40美元，超額稅收都用來累積外匯儲備，以緩衝商品價格的波動。該政策相當有益於盧布的穩定，重要的是降低油價波動的衝擊。

班農強調，俄羅斯的公司治理持續改善，反映在股息配發上，股東報酬政策的透明度明顯改善，股息配發率目前約43%，呈上升趨勢，預期未來可達50%。大型能源股的股息配發率尤其高，接近100%，主要是這些公司的獲利穩定，資本支出降低，手上現金極多，因此配發現金給股東。

俄羅斯的經濟體質、企業獲利與公司治理都已改善，但班農認為，這些都仍未反映在股價上。目前俄羅斯的股利率約在7-8%之間，約是新興市場整體股利率的2.5倍。但俄羅斯的本益比只有六倍，遠低於中國的12倍、新興市場的13倍。

在摩根士丹利資本國際（MSCI）俄羅斯指數中，出口股約占71%，其他是內需股。但在百達俄羅斯股票基金中，出口股降到54%，因為班農認為，內需型企業具有強大的獲利潛力，並且迅速增長，這些股票受到地緣政治風險溢價壓抑，目前的價值非常誘人。

至於貿易戰的衝擊，班農表示，俄羅斯出口美國占國內生產毛額（GDP）比重僅0.8%，可以說是微不足道，並未受到美中貿易戰的直接影響。俄羅斯與全球供應鏈的連結主要在於自然資源出口，但生產成本低，除非大宗商品價格重挫，否則投資的前景不易遭破壞。

百達俄羅斯股票基金經理人班農(Christopher Bannon)。張瀞文/攝...
百達俄羅斯股票基金經理人班農(Christopher Bannon)。張瀞文/攝影。
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俄羅斯股息股利
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