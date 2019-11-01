應材榮譽董座 獲張忠謀博士模範領袖獎

2019-11-01 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／即時報導



全球半導體聯盟（GSA）於1日公布，今年度「張忠謀博士模範領袖獎」將頒予應材榮譽董事長詹姆士．摩根 (James C. Morgan)。

張忠謀博士模範領袖獎的頒獎典禮晚宴，將於12月5日在美國加州聖塔克拉拉舉行。GSA表示，摩根是名符其實的卓越領袖及思想家，領導應材近30年，為世界500強企業的執行長當中，任職最久的一位領導者。他在1977年至2003年擔任應材執行長，1987年至2009年間也擔任董事長，帶領應材成長，從每年不到2,000萬美元業績，到超過90億美元年營收規模，成績斐然。

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GSA也提到，張忠謀博士模範領袖獎旨在表揚產業領導者，藉由其遠見和領導力，為全球半導體業界做出特別傑出貢獻，引領產業變革、提振產業發展。GSA執行長暨聯合創辦人Jodi Shelton指出，很榮幸今年度獎項頒發給半導體設備領域的先驅人物，這也是該獎項首次授予給設備供應商的改革創新家。

同時，GSA表示，摩根曾在貿易和競爭力等方面為三位前美國總統提供諮詢，並曾於國家半導體諮詢委員會及太平洋貿易和投資政策委員會任職，也曾擔任出口貿易委員會副主席。

摩根擁有美國康乃爾大學學士和工商管理碩士學位，對於獲得上述獎項，他表達很榮幸獲獎，由於半導體技術進步，世界上許多人的生活都得以改善，很感激也很欣慰有機會將職涯奉獻給這個產業。