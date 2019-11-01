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避免物價衝擊 11月家用桶裝瓦斯不調漲

2019-11-01 16:49聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

11月桶裝瓦斯價格凍漲，天然氣價格平均調降4.72%，每戶約減少支出新台幣22....
11月桶裝瓦斯價格凍漲，天然氣價格平均調降4.72%，每戶約減少支出新台幣22.5元。 圖／桃園市消防局第二大隊提供
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中油公司今宣布，從明天凌晨起，11月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調漲；國內天然氣價格則平均調降4.72%。

中油表示，11月國際液化石油氣合約價較上月上漲，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲0.7元，但為照顧民生及避免對物價造成衝擊，本月價格不調漲，未調足的每公斤0.7元，由中油暫時吸收。加計10月起已吸收每公斤2.9元，每公斤累計吸收3.6元，將於日後跌價時回補。

另有關天然氣部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，國內天然氣價格11月2日起平均調降4.72%，其中公用天然氣事業每立方公尺調降0.5元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約15至22.5元。

液化石油氣中油公司
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