避免物價衝擊 11月家用桶裝瓦斯不調漲

2019-11-01 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



11月桶裝瓦斯價格凍漲，天然氣價格平均調降4.72%，每戶約減少支出新台幣22.5元。 圖／桃園市消防局第二大隊提供 分享 facebook 中油公司今宣布，從明天凌晨起，11月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調漲；國內天然氣價格則平均調降4.72%。

中油表示，11月國際液化石油氣合約價較上月上漲，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲0.7元，但為照顧民生及避免對物價造成衝擊，本月價格不調漲，未調足的每公斤0.7元，由中油暫時吸收。加計10月起已吸收每公斤2.9元，每公斤累計吸收3.6元，將於日後跌價時回補。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另有關天然氣部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，國內天然氣價格11月2日起平均調降4.72%，其中公用天然氣事業每立方公尺調降0.5元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約15至22.5元。