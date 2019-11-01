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資策會智慧農業數位分身 獲美國R&D全球百大科技研發獎

2019-11-01 16:09經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

美國百大科技獎(R&D 100 Awards)，第57屆獲獎名單揭曉，資策會數位服務創新研究所(資策會服創所)在經濟部技術處科技專案計畫及農委會農業試驗所支持下，今年以「智慧農業數位分身Digital Twin Solutions for Smart Farming」技術，在全球1,000餘項創新技術的角逐下脫穎而出，勇奪今年美國R&D全球百大科技研發獎，經濟部於今日舉辦「2019 R&D100 Awards記者會」，主辦單位將於12月5日在舊金山舉行頒獎典禮。

台灣農業技術聞名全球，但受限於人力缺口，政府積極透過科技應用導入智慧農業解決方案，數位科技發展快速更迭，傳統領域產業走向「智慧化產業」，如何對症下藥，選擇與導入有效科技，才是領域產業數位轉型關鍵課題。然而，科技的導入對80％小農為主的台灣農業而言，是一項難以負擔的成本。為此，在經濟部技術處「數位分身計畫」及農委會農業試驗所「智慧農業計畫」研發計畫下，資策會團隊透過人類智慧（HI）加上人工智慧（AI），以「數位分身技術」協助智慧漁民發展精準數位決策生產管理，提升生產效率30%。

自2011年以來、連同今年，資策會共拿下8座美國R&D 100 Awards全球百大科技研發獎項肯定，此8項技術皆已實際協助各行各業數位轉型升級。資策會執行長卓政宏今日表示，資策會也會持續與產業界合作，善用在地數位創新的能量，以科技力、及創新力，強化國際鏈結，協助產業因應數位經濟時代的挑戰，做臺灣產業最堅強的後盾。

資策會服創所所長謝文泰認為，AI+HI人機跨智協作已經是未來工作趨勢，人工智慧可成為人類的最強邏輯左腦，協助人類採取最佳的智慧決策，以台灣的養殖漁業為例，面臨小農結構人力不足、新技術導入成本高等痛點，在經濟部與農委會計畫支持下，讓智慧養殖場的AI結合智慧漁民的HI，打造智慧化監控、精準化生產之能力，協助養殖漁業數位轉型。

資策會服創所協理蘇偉仁指出，「數位分身技術應用在農業上，協助小農經驗數位化積累，並透過群體經驗與人工智慧交互作用，精進農業技藝，解決農業智慧化最大挑戰」。目前農業雖已有許多IoT大數據，但環境藏有太多不確定因素，如氣候變遷、作物成長表現、水質變化等，縱使具備大數據但仍得依靠農民自身經驗來判斷下一步種植、養殖行為，高度倚賴農民個別經驗，不僅無法穩定供應一定品質、數量的作物，少子化的狀況下，也面臨到傳承接班的問題。

藉由「智慧農業數位分身」技術，農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術裡，AI也會動態學習農民的經驗、知識，進而達到協同運作、決策優化的效果。

經濟部舉辦2019 R&D100 Awards獲獎記者會，資策會以「智慧農業數位...
經濟部舉辦2019 R&D100 Awards獲獎記者會，資策會以「智慧農業數位分身」榮獲美國百大科技研發獎。資策會/提供
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