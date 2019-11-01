2019全球百大科技研發獎 工研院、資策會獲獎

2019-11-01 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



有科技產業奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）2019年獲獎名單，今（1）日正式出爐，今年科專成果共獲五項大獎。其中，工研院以「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」及「仿生多突狀磁珠製備技術」，抱回兩座獎項；工研院也預計在2020年，以仿生多突狀磁珠製備技術推出臨床用GMP等級的產品，目標成為癌症治療要角。

工研院表示，RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統，可透過人工智慧（AI）控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，解決未來電動車數量大增，隨之衍生的汰役電池問題，創造資源永續再利用與再生能源商機；仿生多突狀磁珠製備技術，經台大醫院同步測試證實，可有效活化免疫T細胞，為「精準醫療」帶來新商機。

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另，資策會數位服務創新研究所（下稱服創所），在經濟部技術處科技專案計畫及農委會農業試驗所支持下，以「智慧農業數位分身（Digital Twin Solutions for Smart Farming）」技術獲獎。資策會團隊透過人類智慧（HI）加上人工智慧（AI），以「數位分身技術」協助智慧漁民發展精準數位決策生產管理，提升生產效率30%。

資策會服創所所長謝文泰認為，AI+HI人機跨智協作已經是未來工作趨勢，人工智慧可成為人類的最強邏輯左腦，協助人類採取最佳的智慧決策，以台灣的養殖漁業為例，面臨小農結構人力不足、新技術導入成本高等痛點，在經濟部與農委會計畫支持下，讓智慧養殖場的AI結合智慧漁民的HI，打造智慧化監控、精準化生產之能力，協助養殖漁業數位轉型。

展望未來，資策會表示，數位分身技術可以應用在農業、漁業、茶葉領域上，建立全程數據化，品質可析，產銷履歷可溯之品質分級技術，提高科技農民的「智慧化監控」和「精準化生產」，提升傳統農漁產業的生產力（productivity），更達成永續經營（sustainability） ，為台灣農漁業帶來產業升級的新價值。

連同今年，資策會共拿下八座美國R&D 100 Awards全球百大科技研發獎項肯定，此8項技術皆已實際協助各行各業數位轉型升級。資策會執行長卓政宏今天致詞時表示，資策會會持續與產業界合作，善用在地數位創新的能量，以科技力、及創新力，強化國際鏈結，協助產業因應數位經濟時代的挑戰，做臺灣產業最堅強的後盾。

經濟部技術處支持的科技專案大豐收，共有工研院、資策會、金屬中心、紡織所等四個單位，勇奪五項大獎，與麻省理工學院（MIT）林肯實驗室、美國太空總署（NASA）與阿岡國家實驗室（Argonne National Laboratory）等知名機構並列殊榮。