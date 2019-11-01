工商界看明年經濟前景 估明年優於今年

2019-11-01 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



主計總處昨公布第3季GDP增幅概估為2.91%，高居四小龍之首。 聯合報記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 台灣第3季經濟成長率為2.9%，位居四小龍之首，商總理事長賴正鎰今受訪表示，台灣第三季有這樣的成績是滿令人訝異的，中美貿易戰台灣受到衝擊，有這樣表現顯示台商非常有韌性。針對明年經濟前景，他也持樂觀態度，認為明年將優於今年。

主計總處昨公布第3季GDP增幅概估為2.91%，高居四小龍之首。賴正鎰今出席「第73屆商人節大會暨金商獎頒獎典禮」會前受訪表示，台灣第三季有這樣的成績是滿令人訝異的，本來大家都預估GDP不會破2，沒想到可以到2點多以上，台灣雖受中美貿易戰衝擊，但台商非常有韌性，在這全球競爭下還可以有這樣的表現，表示台商也一直在創新、提升品質，改變製造服務所有的流程，台灣未來在國際上的競爭優勢將越來越突出。

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針對明年經濟前景，賴正鎰也認為，明年會優於今年，台灣經濟如果GDP能保持在2.5以上，應該機會是滿高的。中美貿易戰慢慢到達一個階段，明年美國總統大選、台灣剛好選舉完，加上國際局勢大變數慢慢降低，台灣利率、匯率穩定，表示漸漸台灣在中美貿易戰中走出陰霾。雖然有一些被處罰的名單，税提高的企業被迫轉型或轉單到東南亞去設廠，但漸漸一定會挺過去，台灣非常有韌性。

另再約70天就要總統大選，賴正鎰表示，工商企業界非常關心下一任總統對經濟發展提出的政策，商總有拜會藍、綠兩位候選人，之前跟總統蔡英文提出對台灣能源政策、對未來加速加入世界經濟相關組織來降低台灣稅賦、對於兩岸政策也希望維持兩岸和平穩定發展；對韓國瑜市長，聽他政策外也提出很多建言，對於整體的經濟、包括對下一代對年輕人，提出的青年政策、就業市場，工商界都非常關心，尤其是在香港反送中之下，台灣應該慢慢來取代香港成為亞太地區金融中心，還有台灣觀光事業如何突破2000萬，甚至達到3000萬的人數，兩位候選人都有開出相關支票。