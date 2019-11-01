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半年來首擴張！中經院發布10月PMI升至51.1%

2019-11-01 11:59經濟日報 記者林于蘅／即時報導

中經院今（1）日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI續升1.1個百分點至51.1%，為近半年來首次呈現擴張；未經季節調整之NMI也回升2.9個百分點至53.9%，維持連八個月的擴張態勢。

中經院院長陳思寬表示，9 月推升PMI的主要動力來源為電子暨光學產業一支獨秀，不過，該產業在10月由於電子旺季高峰已過，新增訂單雖持續擴張，但整體指數回跌6.2個百分點至53.4%。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間下降，存貨持續緊縮。

PMI六大產業中，有三大產業回報產業PMI為緊縮，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業。三大產業回報 PMI 為緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與交通工具產業。

陳思寬說，10月推升PMI主力轉為食品及化學產業，除了食品到了年底前的備貨旺季，化學紡織業者受惠東京奧運訂單增強，不過部分上游業者也認為來自歐美的訂單不如往年，有旺季不旺的態勢。

在對未來景氣看法部分，PMI及NMI分別連續半年級三個月持續呈現緊縮，顯示業者對後市仍保守看待。

至於非製造業經理人指數（NMI），已連續八個月呈現擴張，10月指數來到53.9%。

中經院助研究員陳馨蕙表示，八大產業中有七產業為擴張，就屬批發業表現特別疲弱，受製造業及歐美景氣影響，主要是機械、化學、電子及原物料產業的批發業。

觀察NMI相對領先的指標，10月商業活動及新增訂單，指數分別大幅上揚7.3及6.3，轉為擴張。

陳思寬分析，大部分非製造業因逢年底、農曆年前旺季，包含百貨周年慶及航運旺季，再加上大型會議舉辦及大量結案核銷需求，各產業主要受到季節因素而上揚。

不過，陳馨蕙指出，由於製造業業者普遍在存貨政策仍偏向保守，存貨指數已經連續半年緊縮，且供應鏈端的客戶存貨更是連續11月緊縮，以致訂單都積在上游，因此拖累批發業表現。

非製造業經理人指數（NMI），已連續八個月呈現擴張，10月指數來到53.9%。圖...
非製造業經理人指數（NMI），已連續八個月呈現擴張，10月指數來到53.9%。圖／中經院提供
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各產業別NMI。圖／中經院提供
各產業別NMI。圖／中經院提供
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中經院今（1）日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數...
中經院今（1）日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI續升1.1至51.1，為近半年來首次呈現擴張；未經季節調整之NMI也回升2.9至53.9，維持連八個月的擴張態勢。圖／中經院提供
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各產業別PMI。圖／中經院提供
各產業別PMI。圖／中經院提供
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