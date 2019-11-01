因應秋冬空汙季 台電10月降載次數、減發度數雙創新高

2019-11-01 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



秋冬空汙季到來，台電今年除了9月起首度推行環保停機制度，火力電廠降載幅度也不斷擴大。根據統計，今年10月，台電各火力電廠全月共降載219次（含環保停機），減發24.06億度，是台電自106年11月起配合環保友善降載制度以來，單月降載次數最高、減發度數最多的月份。

台電表示，考量今年以來供電趨於穩定，願因應空品情況進一步擴大降載，例如10月30日首波沙塵暴來襲，火力電廠除了原有執行中友善降載措施，台電更主動針對台中、興達、協和等三座電廠擴大降載，三座電廠未運轉機組的裝置容量均達各別電廠總裝置容量一半以上，當日總計降載8次，減發1.07億度。

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台電表示，今年火力電廠降載幅度比去年同期擴大不少，例如去年10月全月各火力電廠總計降載114次，減發5.41億度，今年10月全月降載219次（含環保停機），減發24.06億度，是去年同期的4.45倍。

各火力電廠中，台中電廠就佔了總減發度數的一半以上，高達14.06億度，其次是興達電廠減發8.86億度，協和電廠則減發1.05億度。

據台電統計，自106年11月起配合實施降載措施至今年9月底止，單日減發度數破億度的僅有107年2月16日的1.05億度。然而今年10月，單日減發度數破億度的就有五天，分別是10月2日減發1.23億度，10月30日減發1.07億度，10月4日減發1.04億度，10月31日減發1.01億度，以及10月5日減發1億度。

此外，台電也進一步盤點各火力電廠降載情形，其中，台中電廠去年10月降載48次，減發3.61億度，今年10月降載95次（含環保停機），減發14.06億度，為去年的3.89倍，其中10月3日、25日、30日、31日的單日降載量均達275萬瓩以上，占全廠總裝置容量一半以上。

興達電廠方面，去年10月降載65次，減發1.73億度，今年10月降載97次（含環保停機），減發8.86億度，為去年的5.12倍，其中10月1日至5日的單日降載量達145萬瓩，為興達電廠自106年11月施行降載制度以來最高。

台電強調，火力電廠執行擴大降載的同時，仍須兼顧電力穩供才行，也就是減煤須按部就班、逐步推行，在減煤與穩供中取得最佳平衡，如此才能為民眾帶來最大利益，台電籲請各界支持能兼顧穩供及達成減排的空品改善措施。