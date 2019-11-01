進入枯水期 水利署：未來一季可穩定供水
2019-11-01 11:11
經濟日報 記者葉卉軒
／台北即時報導
時序將進入枯水期，經濟部水利署今（1）日表示，各地區主要水庫蓄水狀況正常，未來一季可穩定供水，同時，各水庫及供水單位也將持續監控水情及加強用水調度管理，審慎因應。
水利署指出，5月梅雨降雨迄今，各水庫集水區平均累計降雨約2,000毫米，為歷年平均值113%，降雨尚屬正常，加上各水庫管理單位調控節水，目前石門水庫蓄水率97%，寶山-寶二水庫蓄水率98%，鯉魚潭水庫蓄水率96%，曾文-烏山頭水庫80%，水庫蓄水狀況正常。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另依據中央氣象局預估，未來一季降雨正常機率高，經評估各地區民生及產業可穩定供水，農業用水部分，今年二期稻作可順利完成供灌。
此外，水利署定期邀集中央氣象局與農業委員會及產業、自來水用水單位等相關單位召開水情會議，滾動檢討相關調度措施，下次會議定於11月上旬召開，以確保民生、產業及農業用水需求。
但儘管全台水情正常，水利署仍提醒，由於氣候變遷、不降雨日數增加，因此各單位仍應持續加強節約用水，以備不時之需，水利署也籲請民眾持續珍惜水資源，配合節水以因應氣候變遷挑戰。
留言