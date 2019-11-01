勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元
勞動基金繼續賺！勞動部今（1）日公布勞動基金最新投資績效，由於9月國際金融市場除債券小跌後，全球股市表現都不錯，勞動基金收益持續擴大，累計至9月底為止，勞動基金收益率8.68%、收益數達3452.3億元，單月再賺130.2億元。其中與勞工帳戶分紅有關的勞退新制基金收益達1,948.2億元，今年每位勞工分紅再多1,000元，平均每人可達2.8萬元。到年底若市場沒有太大變化，分紅金額可望持續增加。
8月因美中貿易談判出現歧見，全球股市大幅波動走跌，勞動基金累計收益3,322億元。
勞動基金運用局表示，9月包括中美貿易談判、英國脫歐等議題沒有突破性進展，但也沒有壞消息，因此除了債券行情不佳外，股市及另類投資商品都有不錯表現，尤其是REITS與房地產、基礎建設相關標的，上漲格局明顯，也使得9月勞動基金整體收益持續增加。
勞動部勞動基金運用局表示，雖然全球貿易爭端已影響各主要經濟體景氣表現，全球企業資本支出態度趨於謹慎，德國製造業景氣更下滑至近十年谷底。
為因應全球經濟成長疲弱，以及貿易紛爭影響，美國、歐洲陸續在9月調降利率，日本及全球各主要央行也持續維持寬鬆貨幣政策；此外，美、中及日、韓也積極啟動貿易磋商，英國脫歐危機也暫時緩解，支撐9月全球股票市場微幅震盪上揚。因此MSCI全球及台股加權股價指數，9月分別上漲2.10％及1.99％。
勞金局表示，9月市場因為沒有太大負面事件干擾，仍能維持一定水準，也讓勞動基金投資收益持續擴大。累計到9月為止，勞動基金投資收益率8.68%，收益數3,452億元，與累計到8月3,322億元相比，單月投資再賺130億。
勞動基金各項基金收益如下:勞退舊制基金841.1億元、9.90％；勞退新制基金1948.6億元、8.47%；勞保基金639.8億元、9.47%；就業保險基金19.4億元、1.50%；職災保護專款0.8億元、0.70%；積欠工資墊償基金2.6億元、1.98%。
其中勞退新制基金若以目前688萬餘國提撥有效帳戶計算，平均每個帳戶可望分紅約2.8萬元，是勞退新制史上新高。
展望今年情勢，勞金局表示，第4季通常都耶誕節、元旦等消費旺季，加上企業帳面需求，除非市場上出現特殊或區域性突發事件，否則今年行情應該不會有太大意外；言之下意，今年勞動基金收益可望維持不錯行情，對勞工是一大好消息。
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