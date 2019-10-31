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我第3季經濟成長居亞洲四小龍之首 國外淨需求優於預期

2019-10-31 20:12經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處今（31）日公布第3季經濟成長率概估統計為2.91%，較8月預測數2.67%大幅上修0.24個百分點，續居亞洲四小龍之首。主計總處表示，主因美中貿易紛爭影響，網通伺服器業者提升國內產能，替代進口輸入，因此國外淨需求及國內投資優於預期所致。

主計總處專門委員陳雅玫表示，第3季經濟成長率上修主因在於美中貿易戰的轉單效應以及業者將產能移回國內生產所致；部分也包含國內半導體廠商持續購置機械設備及台商回流投資。

觀察香港、南韓、新加坡第3季的經濟成長率，分別為-2.9%、2.0%、0.1%，陳雅玫說，各國GDP構成概念有異，不過，亞洲四小龍的經濟成長主要動能都在於出口表現，台灣在外需相對穩健，以致第3季經濟成長率表現居首。

外需部分，儘管第3季輸出和輸入都比預測值減少，但因資通與視聽產品及電子零組件業者以國內生產取代進口，致輸入減少的幅度比輸出的還要多；輸出與輸入相抵後，國外淨需求對GDP成長貢獻1.58個百分點，高於預期。

內需方面，國內半導體廠商持續購置設備，以新台幣計價資本設備進口年增8.12％；不過，由於去年同期基期較高（年增17.3%），加上廠商去化庫存且營建工程投資放緩，概估第3季資本形成負成長1.01％，略高於8月預測的負成長1.24％。

至於第3季民間消費概估成長1.96％，仍低於8月預測成長2.45％；併計政府消費成長3.68％後，綜計第3季國內需求成長1.48％，對經濟成長貢獻1.34個百分點。

有關陸客自由行禁令的衝擊，主計總處表示，第3季陸客不減反增，達72萬人次，年增3.03％，真正影響主要反映在9月之後。

另外，在台商回流部分，主計總處指出，根據10月初掌握的142家業者，第3季的出口成長15%，投資更大幅成長四成，遠高於整體出口及投資表現，顯示其對經濟成長具一定程度貢獻及穩定作用。

主計總處在8月時發布經濟預測，估2019年經濟成長率為2.46%，第1季至第4季分別為1.83%、2.40%、2.67%、2.90%。主計總處表示，根據最新第3季的概估數，若第4季GDP成長率維持不變，將推升全年經濟成長率至2.53％。

主計總處今（31）日公布第3季經濟成長率概估統計為2.91%，較8月預測數2.6...
主計總處今（31）日公布第3季經濟成長率概估統計為2.91%，較8月預測數2.67%大幅上修0.24個百分點，續居亞洲四小龍之首。圖／主計總處提供
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