中小企業加速投資型方案 再添四家生力軍

2019-10-31 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



針對「中小企業加速投資行動方案」，投資台灣事務所今（31）日再度通過4家中小企業投資近新台幣13億元，目前該方案已通過46家中小企業、總投資金額超過265億元，可帶來2,160個本國就業機會。

投資台灣事務所今日召開「中小企業加速投資行動方案」第14次聯審會議，通過金盛元興業、銳泰精密工具、昱鋐實業及英鈿工業4家中小企業投資近13億元。

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經濟部表示，為擴大國際化布局並瞄準下一代電動自行車發展，金盛元決定投資9,000萬、新增33個本國就業機會，在既有台中市大雅廠區擴建智慧自動化廠房及機聯網系統，提高產能利用率，以強化鏈結上下游供應鏈，為產業創造雙贏。

經濟部表示，為充分掌握貿易戰帶來的全球手工具轉單效應，銳泰將砸2億元在嘉義大埔美工業區新廠導入智慧製造產線，並建置自動倉儲及物流，優化製造流程以因應部分委外製程轉為自製，將可強化製造能力與保有產業優勢，預計新增35個本國就業機會。

經濟部指出，昱鋐實業為了提高生產效率與產品品質，將投資1億元在屏東屏南工業區既有廠房新增精密金屬用管產線，添購自動化設備，創造高差異化競爭優勢。

經濟部表示，英鈿工業為因應未來營運成長並維持產業領先地位，將投資逾8億元在高雄路竹廠區增設AI及AIoT先進製程設備與智慧產線，並持續進行產學合作，期望打破被歐日壟斷的汽車高階市場市佔率，可新增50個本國就業機會。

經濟部表示，中小企業是台灣經濟發展的核心，社會穩定的力量，為了力挺中小企業，政府持續推動多項政策，包括「投資台灣三大方案」中的台商回台與中小企業加速投資行動方案，引領更多中小企業轉型升級共同開拓國際市場。