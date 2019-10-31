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根留台灣投資方案報佳音 再通過3企業、28億元投資案

2019-10-31 18:56經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

投資台灣好消息不斷！針對「根留台灣加速投資行動方案」，投資台灣事務所今（31）日審議再通過3家企業投資新台幣28億元，可帶來398個本國就業機會，該方案目前累計已有16家根留台灣企業投資逾272億元，預期創造1,780個本國就業機會。

投資台灣事務所今日召開「根留臺灣加速投資行動方案」第8次聯審會議，通過掛鎖龍頭安得烈公司、警示燈產業執世界牛耳的巨輪興業、達輝光電共3家根留臺灣企業投資28億元的投資案。

經濟部表示，為永續經營，安得烈將投入6億元在屏東內埔工業區建置智慧化工廠，導入智慧機械改善製程擴大產能，同時開發高技術鎖具強化產品位階與價值，未來將拓展與國際大廠合作，提升自有品牌全球佔有率，讓屏東掛鎖產業持續發光發熱再創高峰，可為當地帶來200個本國就業機會。

經濟部表示，因智慧電動車已是汽車產業未來發展必然趨勢，為佈局電動車結合車聯網的新世代警示裝置產品，巨輪將投入18億元，在新北市土城區興建生產與研發基地，軟硬設備皆將採購自國內廠商，藉由提升產能及導入智能生產系統來滿足全球客戶多樣的產品需求，並增加178個本國就業機會。

經濟部說明，為增加産品差異化，達輝光電今年也與瑞士特種化學品E公司、日本液晶面板零組件P大廠簽訂Nylon產銷合約，且為維持全球市場競爭力，將擴建新竹科學園區竹南基池，改造現有設備提升產能，同時切入高附加價值產品，與顯示器產業共創雙贏，預計投資逾4億元、招募20名本國人才。

經濟部電動車
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