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台商回流再添兩家 累計投資額達6,236億元

2019-10-31 18:52經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

台商回流再傳捷報！投資台灣事務所今(31)日再度通過兩件回台投資申請案，總計挹注超過新台幣12億元回投資，目前「歡迎台商回台投資方案」已吸引151家台商響應，累計投資金額新台幣6,236億元，預期可創造5萬4,970個本國就業機會。

經濟部指出，投資台灣事務今日舉行第40次聯審會議，會中針對台商回台投資行動方案部分，通過尖端製程設備大廠旭東機械、洗腎用導管市佔率第一善德生化科技返台投資，金額共超過12億元。

經濟部表示，政府針對台商回台、根留台灣企業及中小企業推出的「投資台灣三大方案」，三方案累積投資金額已經超過6,774億元，將可帶來5萬8,910個就業機會。其中台商回流仍維持穩定熱度，今年可望突破7,000億元，朝8,000億元邁進。下半年經濟部將以排除投資困難，落實投資金額為主要目標。

經濟部表示，旭東機械從自行車傳統產業成功轉型為高科技製程精密設備，致力國產化40年，是台灣少數可提供電子及光電廠製程整廠整線設備的廠商，更是首家也是唯一可提供國產化大尺寸顯示器模組全自動產線整廠輸出的翹楚，不但提升光電產業製程設備自製率，有效降低廠商成本，更突破大尺寸顯示器實裝段關鍵製程設備操控於日韓的瓶頸。

經濟部指出，旭東機械耕耘兩岸機械設備業多年，長期供應巨大、美利達中國廠整廠設備，為降低貿易戰高關稅與中國本土設備商不公平競爭的衝擊，加上主要客戶皆已返台布局，決定擴大回台投資逾9億元與56個本國工作機會。  旭東機械在中科后里園區總部擴建高潔度智慧廠房發展顯示器與半導體封裝段專用設備、台中市既有廠區則新建智慧化廠房擴充航太產能，同時投入半導體3D晶片次世代晶圓級接合設備與醫療細胞篩檢等尖端設備的研發。

經濟部表示，以開發生產洗腎血液透析迴路導管為主力的善德生化科技，目前是台灣洗腎透析導管市占率第一，先後獲得衛福部MOHW、美國FDA，歐盟CE，中國大陸CFDA、新加坡HSA、韓國KFDA、俄羅斯等上市認證許可行銷世界各地，亦與世界級領導廠商建立穩固業務關係。

經濟部台商
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