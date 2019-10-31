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我主辦世界飛安高峰會 37國產業代表、專家將與會

2019-10-31 17:11經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

中華航空事業發展基金會（航發會）今（31）日指出，該會將於11月4日至6日，與美國世界飛安基金會共同主辦世界飛安高峰會 （IASS），屆時將有來自19國的官方單位、37個國家地區共約350名國內外航空產業代表、飛安專家與會。

航發會指出，美國世界飛安基金會 （FSF）於去年3月30日在台北簽署合作舉辦備忘錄，11月14日於美國西雅圖飛安高峰會正式宣布第72屆會議將於台北舉行後，即與美國世界飛安基金會密切協調會議籌辦事宜。

交通部次長兼航發會董事長王國材指出，世界飛安高峰會已成航空專業人員了解國際趨勢的重要平台，台灣位居亞太地區樞紐，持續推動飛安工作是政府的重要政策之一；航發會的宗旨即協助我國航空產業發展，爭取多年終於讓此會議來台舉行，期盼我國官方、國籍航空飛安主管在這個國際殿堂上與世界飛安專家探討飛安議題，以提升國內飛安與促進國際交流。

航發會指出，今年會議預計將有來自愛爾蘭、哈薩克、加拿大、法、日、美、馬來西亞、澳洲、墨西哥、泰國、新加坡、丹麥、中國、菲律賓、荷蘭、巴拿馬、奈及利亞、瑞士、以色列、巴西、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、克羅埃西亞、印度、香港、冰島、英國、哥倫比亞、德國、瑞典、葡萄牙、土耳其、貝里斯、巴拉圭、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯等37個國家與地區，138個與飛安有關的組織及單位，約350名飛安專業人士參加，是歷年來台灣最大的航空國際會議。

此外，19個與會的官方單位，包含來自台灣、法國、日本、美國、澳洲、歐盟、荷蘭、挪威、新加坡、土耳其、貝里斯、巴拉圭、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯等共14個。

航發會指出，11月4日的開幕式由FSF理事會主席Conor Nolan 、執行長Hassan Shahidi主持，並將邀請交通部部長林佳龍，以地主國貴賓身份致歡迎詞，另由新加坡航太工業協會榮譽會長Mr. Kok Wah Chow與美國國家航空暨太空總署NASA主管航太研究任務代理副署長Mr. Robert A. Pearce為開場主講人，三天會議共進行11場專題發表與研討。

航發會表示，今年會議將以「全球飛航安全分析」為題揭開序幕，接著討論「安全文化」、「風險控管」、「飛行員訓練」、「飛航風險標準」、「維修安全」、「普通航空業的風險標準」及「飛行員健康」等重要議題。

航發會表示，值得一提的是，無人航空載具及對空運的影響與挑戰已連續多年在世界飛安高峰會中被提出討論，我國無人機管理新制將在明年3月31日實施，無人航空載具勢必會是今年會議中的熱門議題之一。

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