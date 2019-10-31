央行理事：擬以低利脫離不景氣 切勿步入日本後塵
中央銀行今（31）日公布9月19日第3季理監事會議議事錄摘要透露，多位理事均贊同政策利率不變之同時，也表達未來貨幣政策考量因素之看法。其中，有位理事指出，若未來主要經濟體持續降息，須審慎思考台灣宜否跟進降息的問題。例如，日本擬以低利率寬鬆貨幣政策脫離不景氣，惟採行近三十年並無成效。
在長期停滯(secular stagnation)下，大部分央行仍維持低利率寬鬆貨幣政策，除短期效果不明顯外，因利率未能發揮價格機能，可能導致資金流入房地產，而未投入實體產業，對長期經濟產生不利影響；央行決策者應瞭解貨幣政策須搭配財政政策及結構性政策，方能因應長期停滯。此論點值得決策者思考，以充裕資金刺激景氣的傳統作法效果其實並不佳。
有理事認為，儘管未來不確定性高，但預期國內短、中期投資動能仍佳，可望支撐經濟成長。此外，國內市場流動性充裕，企業超額儲蓄金額居高，顯示企業不缺資金，缺的是投資機會，因此，透過促進投資的措施，將較寬鬆貨幣政策更為有效，此話暗示央行短期內，並沒有跟進美國調降利率的打算。
央行公布理監事會議事錄摘要表示，央行全體理事均贊同政策利率不變，主要是基於國際經濟前景不確定性多，國內經濟成長動能溫和，且通膨展望穩定等考量。理事認為，政府宜由提升國內投資環境著手，協助廠商創造投資機會。要提振經濟成長，透過促進投資的措施，將較寬鬆貨幣政策更為有效，贊成政策利率維持不變。
另一位理事則指出，雖然經濟前景存諸多不確定性，惟台灣經濟表現相較其他國家並不差，故無須因他國降息而降息；另方面，國內氣未過熱，且市場資金充裕，亦無升息的空間。雖然實證顯示低利率、寬鬆貨幣政策對提振景氣、促進經濟成長的效果不大；惟國人亦擔憂高利率、緊縮貨幣政策將對經濟產生不利的影響，此即如同美國在升息後發現景氣受到干擾而開始降息。
有位理事亦認為，考量當前有諸多不確定性因素，包括美中貿易衝突談判、英國脫歐、中東局勢發展，以及台灣即將選舉等；且之前美國已多次升息，台灣則維持政策利率不變，故美國降息，台灣不一定要隨之降息；又近期部分鄰近國家降息，但考量國內利率仍低於中國大陸及南韓，此時宜靜觀其變，贊成維持政策利率不變。
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