大幅上修！主計總處公布Q3經濟成長2.91%
主計總處今（31）日公布第3季GDP概估統計為2.91%，較8月預測數2.67%大幅上修0.24個百分點。主計總處表示，主因國內產能提升，國外淨需求及國內投資優於預期所致。
主計總處在8月時預估第3、4季GDP成長率為2.67%、2.9%，全年2.46%。
主計總處說明，外需方面，美中貿易紛擾為全球經濟增添變數，加以國際原物料價格漲少跌多，我國第3季按美元計價商品出口減0.81％（以新台幣計價則增0.99％）。
其中，資通與視聽產品及電子零組件受產能回流及旺季出貨效益影響，分別增25.09％及3.92％，其餘品項則多呈減少，基本金屬、塑橡膠及機械因原料行情走低及需求疲弱等，減幅逾一成。
另外，第3季按美元計價之出口物價續減5.70％，併計服務輸出（來台旅客增6.47％）並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長4.23％（8月預測成長4.76％）。
輸入方面，美元計價資本設備進口雖增6.19％，惟國際原物料價格續居低檔，第3季按美元計價商品進口減3.19％（按新台幣計價減1.44％），併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長2.17％，較8月預測值成長3.48％）。輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻1.58個百分點。
至於內需，在資本形成方面，國內半導體廠商設備購置增加，機械設備投資持續升溫，新台幣計價資本設備進口增8.12％，營業用大客貨車及船舶等投資增加，推升運輸工具投資，惟營建工程投資成長放緩，加以廠商去化庫存，以及去年基期較高（成長17.33％）因素影響，併計智慧財產並剔除物價變動後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質負成長1.01％，較8月預測負成長1.24％，對經濟成長負貢獻0.21個百分點。
第3季因新車改款及電動機車銷售持續熱絡，加上百貨公司促銷活動帶動買氣，整體零售業營業額增4.67％，餐飲業亦增3.81％，惟國人出國人次僅成長2.47％，股票成交值續減9.77％，另來台旅客人次增6.47％（在台消費屬服務輸出，反映於民間消費指標部分應剔除），併計其他各項並剔除物價因素後，概估第3季民間消費成長1.96％（8月預測成長2.45％），對經濟成長貢獻1.03個百分點。政府消費成長3.68％，對經濟成長貢獻0.51個百分點。綜計第3季國內需求成長1.48％，對經濟成長貢獻1.34個百分點
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