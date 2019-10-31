遭指亂象 國發基金提出三點聲明
2019-10-31 15:50
經濟日報 記者林安妮
／即時報導
針對有立法委員提出｢名不符實的國發基金亂象」，國發基金今（31）日指出，國發基金投資宗旨在於協助國內產業創新發展，投資審議流程嚴謹審慎，有關國發基金淪為紓困基金或選舉基金的指控，明顯與事實不符。
國發基金提出三點說明。
1、國發基金為協助國內企業創新轉型及永續發展，積極投資於國內企業創新轉型計畫，相關投資申請案均經進行盡職調查與投資評估，並經政策評估會、投資評估審議會與管理會通過後，始辦理後續投資事宜，投資評估審議程序嚴謹審慎。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2、針對媒體報導東貝公司提出紓困申請，與事實不符。
國發基金投資東貝光電公司主要在於現金增資，是用於該公司與國際大廠合作投入Mini LED及Micro LED研發，預計109年度可開始投入量產。該公司已多次發布重大訊息鄭重聲明，目前公司營運及財務狀況一切正常，並無任何申請紓困或債務協商事宜。
3、財政部為強化台灣中小企業專業銀行角色，報經行政院核准國發基金參與投資台灣中小企業銀行，以協助強化該行對中小企業服務能量。國發基金配合政策參與投資，有助該行擴大經營規模，提升對中小企業相關金融服務。
國發基金指出，國發基金協助新創事業不遺餘力，原匡列10億元辦理創業天使投資方案，預計5年完成投資，但因投資申請相當踴躍，截至108年10月底止，已通過投資59家新創事業，核准投資金額7.69億元。國發基金近期再度追加方案額度為20億元，未來並將視新創企業實際資金需求，持續提供資金協助。
留言