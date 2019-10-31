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台北電玩展揮軍海外 獲當地玩家青睞

2019-10-31 14:15經濟日報 記者陳昱翔／即時報導

為提升台灣自製遊戲的國際曝光度，台北國際電玩展近年積極與海外遊戲展會進行策略聯盟，今年共計帶領13家廠商和獨立遊戲團隊陸續前往韓國PlayX4、日本BitSummit、韓國BIC Festival出展、新加坡GameStart與菲律賓ESGS，除了得到當地玩家、媒體的高度關注外，還有團隊成功簽下合作MOU，以及首度獲邀至參加美國Samsung開發者大會及韓國G-STAR獨立遊戲區展出。

10月下旬分別登場的新加坡「GameStart Asia」與菲律賓「ESGS」為台北電玩展下半年度於東南亞地區的重要拓銷行程，前者除了集結知名廠商Disney、ROG玩家共和國、萬代南夢宮娛樂外，還有亞太地區備受矚目的格鬥錦標賽SEA Major；後者則有Acer Predator、HyperX、MSI微星科技等電競大廠，以及由菲律賓最大行動遊戲賽事組織MESA帶來一系列的專業選手對決，台北電玩展今年帶領MOGiN GAMES、回力卜工作室、哇哇科技、愛吠的狗、迷松遊戲共計五家獨立遊戲團隊分別前往兩地布展。

愛吠的狗《殭屍山莊》吹起東方玄幻風潮後，帶來風格截然不同的放置型手遊《JOYCITY》，可愛易上手的模式獲得親子族群青睞。首次參與海外拓銷的MOGiN GAMES帶來多人派對遊戲《DUMB FIGHT》，開發團隊提到新加坡獨立遊戲市場小，許多發行商積極前來洽談合作機會，未來也將開發SWITCH版本，預計在明年進攻美國GDC。

主攻即時連線對戰遊戲的Miso Studio展出新作《Cuuube!!!!》，利用螢幕點擊破壞攻擊地球的小型隕石，體驗族群以學生佔最多，彼此號召同伴舉行小型積分賽，因此與展出團隊互動也更加熱情融洽。

今年積極參與海外出展的回力卜工作室《奇諾多與無盡之塔》，以及哇哇科技《條碼大作戰》分別在年初的PlayX4、BitSummit獲得豐碩成果，透過海外拓銷機會，陸續獲得許多海外發行商與媒體關注。

電玩展新加坡菲律賓
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