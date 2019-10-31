經濟部調查：近67%餐飲業經營網路社群或LINE
2019-10-31 14:03
經濟日報 記者林于蘅
／即時報導
數位經濟時代來臨，經濟部統計處今（31）日公布「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，數據指出，有近六成七的餐飲業者經營網路社群或LINE，且超過44%提供行動支付服務。
經濟部統計處每年辦理「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，計調查3,800家，回收樣本3,727家，回表率98.1%。
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經濟部指出，批發業營業額近四成易受外貿景氣影響。2018年批發業銷售對象內銷占62.7%，以「貿易、批發及零售商」占逾四成，為主要銷售對象；外銷占37.3%，以銷售至中國大陸（含香港）占22.4%為大宗。
調查顯示，批發業者經營上遭遇的困境主要為「競爭激烈，利潤縮小」，占比將近七成，而「新市場開拓不易」占40.1%次之，「進貨、人事成本增加」占39.8%再次之。
此外，受美中貿易紛爭影響，批發業者認為「匯率波動風險」、「關稅障礙」為目前遭遇困境的業者比重分別增加2.7及2.1個百分點最多。
在零售業部分，商品銷售管道以實體店面為主，電子商務成長較快。在消費者付款方面，零售業仍有37.6%來自於現金，不過信用卡消費占比已趨近於現金，達37%，主因隨金融機構積極拓展信用卡業務，加上部分零售業者強化與銀行合作發行聯名卡的影響所致。
調查零售業者的經營困難，以「價格競爭激烈，毛利偏低」占63.3%最多，其次為「勞動成本提高」占50.3%，「消費需求多變」占45.6%居第三。並以「電商搶食市場」增加5.8個百分點最多。
值得注意的是，2019年經營網路社群或LINE的業者占66.6%，提供行動支付服務占44.1%，提供線上訂位、點餐分別占29.9%、16.2%，其中行動支付較年增13.1個百分點最多，顯示餐飲業提供之數位服務為未來發展之趨勢。
而餐飲業在經營上，普遍以「人事成本過高」（占55.1%），認為是主要困境，增加4.7個百分點最多，其次為「人員流動率高」（占53.4%）及「食材成本波動大」（占50.4%）。
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