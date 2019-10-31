四企業投資7,000萬元 獲准進駐加工出口區

2019-10-31 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



經濟部加工出口區管理處今（31）日召開入區投資審查會，核准通過四家投資案，分別各有二家申請進駐高雄軟體園區及台中軟體園區，合計投資金額超過新台幣7,000萬元。

本次投資案有二家公司申請進駐高雄軟體園區，經濟部加工處表示，其一為允博科技，提供醫療資訊應用與電子病歷系統開發、維護及顧問服務，該公司推出跨平台及雲端共享功能，以整合各醫療照護機構資訊，因應未來多元化健康照護服務需求。

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另一家進駐高軟園區的是歐事佳生物科技，從事水解膠原蛋白、益生菌、維他命、葉黃素等保健食品銷售，其產品榮獲台灣生技金質獎及馬來西亞亞太傑出品牌獎，受到國際間肯定，市場已逐漸推廣至國際。

至於申請進駐台中軟體園區的二家企業，分別為王碁企業及新加坡商拉法特設計。經濟部加工處指出，王碁公司從事電視遊樂器、電玩精品、遊戲軟體、遊戲攻略、3C商品經銷，為遊戲產業的第一線，掌握著龐大的消費數據，未來將與國內遊戲製作工作室及大型企業合作，發展台灣遊戲產業。

而拉法特公司則是一家具工業設計、創新開發、專利布局及行銷整合等專長的新加坡新創團隊，目前產品以餐飲業應用居多，經濟部加工處表示，其進駐中軟智慧創新應用加速器基地，盼藉台灣專業研發及設計能力，將產品開發擴增至其他產業鏈。